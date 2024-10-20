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15:07, 20 октября 2024Мир

Отец Ассанжа поблагодарил Путина

Отец основателя WikiLeaks Ассанжа поблагодарил Владимира Путина за поддержку

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон благодарен Владимиру Путину за поддержку сына. Об этом он заявил РИА Новости.

Шиптон поблагодарил президента России за то, что тот стал первым лидером, вставшим на сторону Ассанжа в 2012 году. «В то время в адрес Джулиана лилась порочащая ложь, а Путин выступил в защиту его интересов как издателя и гражданина. За это я выражаю свою симпатию в адрес вашего президента», — добавил он.

Ранее сообщалось, что полиция французского города Страсбург разогнала акцию в поддержку основателя WikiLeaks. Сторонникам не дали встретить Ассанжа после его выступления на конференции в Совете Европы.

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      Юлия Юткина
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