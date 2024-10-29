Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:08, 29 октября 2024Мир

Пентагон заявил о проблемах со складами из-за военной поддержки Украины

Пентагон: военная поддержка Украины выявила проблемы со складами армии США

Фото: Tim Shaffer / Reuters

Военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США, что угрожает боеготовности Вашингтона. Об этом стало известно из доклада Пентагона, сообщает РИА Новости.

«Материальная помощь Украине Соединенными Штатами выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов», — говорится в документах.

В американском оборонном ведомстве отметили, что неспособность поддерживать и увеличивать оружейные запасы ставит под угрозу оперативные возможности и боеготовность сил США, а министерству требуется увеличение мощностей, чтобы обеспечить достаточное производство новых боеприпасов.

Уточняется, что для устранения данных проблем Вашингтон запустил программу модернизации собственных армейских складов.

Ранее трудности Украины на поле боя связали со стратегическим просчетом 2010-х годов в оборонной промышленности. Отмечается, что последствия данной неудачи Пентагон пытается исправить сейчас.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отработала массированный ядерный удар. Путин высказался о гонке вооружений

      Джонни Депп впервые после скандала попал в голливудский проект

      Молодой тигр стал моделью для одного из известнейших фотографов из России

      Москвичам пообещали резкие перепады давления

      В России оценили идею заставить граждан доплачивать при поездках за границу

      Ермак встретился с Салливаном и провел «конкретный» разговор

      Пентагон заявил о проблемах со складами из-за военной поддержки Украины

      Смартфоны Samsung подверглись взлому

      Участники «алюминиевых войн» в России купили пятизвездочный отель в Майами

      Массовое отравление курсантов МВД произошло в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше