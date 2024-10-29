Пентагон заявил о проблемах со складами из-за военной поддержки Украины

Пентагон: военная поддержка Украины выявила проблемы со складами армии США

Военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США, что угрожает боеготовности Вашингтона. Об этом стало известно из доклада Пентагона, сообщает РИА Новости.

«Материальная помощь Украине Соединенными Штатами выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов», — говорится в документах.

В американском оборонном ведомстве отметили, что неспособность поддерживать и увеличивать оружейные запасы ставит под угрозу оперативные возможности и боеготовность сил США, а министерству требуется увеличение мощностей, чтобы обеспечить достаточное производство новых боеприпасов.

Уточняется, что для устранения данных проблем Вашингтон запустил программу модернизации собственных армейских складов.

Ранее трудности Украины на поле боя связали со стратегическим просчетом 2010-х годов в оборонной промышленности. Отмечается, что последствия данной неудачи Пентагон пытается исправить сейчас.