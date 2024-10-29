Предсказана судьба российских торговых центров

IBC Real Estate: в России резко снизится количество новых торговых центров

В России среднегодовой объем ввода торговой недвижимости упадет в период с 2022 по 2027 год до 400 тысяч квадратных метров. О судьбе недвижимости сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на IBC Real Estate и Parus Asset Management.

Данный показатель окажется на 70 процентов ниже тех значений, что фиксировались в 2015-2019 годах, и на 75 процентов ниже того, что наблюдалось в 2002-2014 годах.

Предсказывается, что рост данного рынка будет обеспечен лишь за счет единичных крупных торговых центров и объектов районного формата. Эксперты объясняют происходящее высокой стоимостью строительства, дороговизной кредитов и меняющимися предпочтениями потребителей.

Ранее появился прогноз о массовом банкротстве российских торговых центров из-за высокой ключевой ставки. Есть мнение, что большинство таких объектов окажутся несостоятельными уже через полгода или год.