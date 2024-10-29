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16:30, 29 октября 2024Бывший СССР

Президент Таджикистана попросил остановить преследования людей за лайки

Президент Таджикистана Рахмон выступил против преследования людей за лайки
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с просьбой прекратить преследовать людей за лайки и комментарии в социальных сетях. Об этом пишет издание «Азия-Плюс» в своем Telegram-канале.

Глава Таджикистана отнес эту практику к недостаткам деятельности национальных правоохранительных органов. «В последнее время безосновательно возбуждаются уголовные дела против граждан за лайки и комментарии в социальных сетях, что вызывает их необоснованные преследования», — приводит издание слова Рахмона.

Он добавил, что такая практика должна прекратиться. Рахмон сделал такое заявление во время встречи с представителями правоохранительных органов в рамках открытия нового учебного заведения при Министерстве внутренних дел (МВД) Таджикистана.

Ранее в другой республике Средней Азии — Узбекистане — МВД республики пригрозило наказанием родителям квадроберов за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. С ними была проведена разъяснительная беседа.

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      Сергей Болиев
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