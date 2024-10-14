В Узбекистане пригрозили наказанием родителям квадроберов

МВД Узбекистана: родителям двух квадроберов пригрозили штрафом

В Узбекистане родителям двух квадроберов пригрозили наказанием в виде штрафа за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Шохруха Гиясова.

По его словам, с родителями двух квадроберов была проведена разъяснительная беседа. Им было вынесено предупреждение, за неисполнение которого грозит штраф.

По Кодексу Узбекистана об административной ответственности неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, которые нарушают правила нахождения в общественных местах, грозит штрафом в размере пятикратного размера минимальной заработной платы.

Ранее в Узбекистане учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Позже педагога арестовали на семь суток.