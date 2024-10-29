Путин продлил обнуление страховых взносов для морских компаний

Путин продлил до 2038 года нулевой тариф страховых взносов для морских компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 2038 года нулевого тарифа страховых взносов для компаний, производящих выплаты морякам судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС). Соответствующий документ появился на портале правовых актов.

Данная мера продлевает действие нулевых страховых взносов для плательщиков, которые выплачивают денежные вознаграждения экипажей судов, зарегистрированных в РМРС. Исключением стали суда, в которых хранится и переваливается нефть, СПГ и нефтепродукты в отечественных морских портах.

Закон начнет действовать спустя месяц после его публикации, однако не ранее 1 числа следующего расчетного периода по страхованию (которым является календарный год).

Согласно ранее действовавшим правилам нулевой тариф для морских компаний действовал до 2027 года. Изменение правил позволит продлить эту меру до конца 2037 года.

Ранее Путин заявил о необходимости нарастить объемы выпуска товаров в России. По его словам, такой целью должен задаться каждый российский регион. Для этого нужно повышать автоматизацию процессов, развивать инфраструктуру и логистику, сказал президент.