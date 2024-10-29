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17:36, 29 октября 2024Экономика

Путин заявил о необходимости нарастить производство в России

Путин: каждому региону РФ необходимо активно наращивать объемы выпуска товаров

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Каждый регион России должен активно наращивать объемы выпуска товаров. Об этой необходимости на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Субъектам нужно производить больше товаров и кардинально повышать качество услуг по целому ряду отраслей. Однако достигать эти «амбициозные цели» необходимо не только развивая инфраструктуру и логистику, но и повышая автоматизацию процесса, подчеркнул Путин.

Добиться заданных результатов можно, повышая производительность труда, оборудуя производство новой техникой и технологиями. Для этого государство предлагает механизмы поддержки бизнеса и развития территорий — их готовы донастраивать и повышать их эффективность и востребованность.

При этом, признал Путин, в России остро не хватает специалистов рабочих профессий. Для повышения престижа и популярности подобных профессий необходимо налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями. Помочь с этим вопросом могут профсоюзы, допустил президент.

Сложности и дисбалансы в экономике страны вызваны не только нехваткой рабочих рук, но и санкционным давлением. Об этом президент рассказал, открывая совещание по экономическим вопросам.

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