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00:35, 29 октября 2024Мир

Пьяный британский депутат поспорил с избирателем и избил его

The Times: в Британии пьяный депутат Эймсбери избил избирателя после спора

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Британский депутат от правящей Лейбористской партии Майк Эймсбери напал на поспорившего с ним избирателя. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, политик, находившийся в нетрезвом состоянии, вышел из себя, когда речь зашла о топливе и закрытии моста в Чешире на ремонт. Разозлившись, он набросился на собеседника и нанес ему шесть ударов. После этого Эймсбери потребовал, чтобы тот «больше никогда ему не угрожал».

В результате депутата отстранили от работы. Сам он объяснил свой поступок тем, что «почувствовал угрозу на улице после вечерней прогулки с друзьями».

Ранее пьяный депутат Европарламента от партии венгерского премьера Виктора Орбана «Фидес» Балаж Дьерфф напал на женщину. После этого он решил сдать мандат и покинуть партию.

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      Марина Совина
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