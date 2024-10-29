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07:30, 29 октября 2024Силовые структуры

Рэпера Noize MC обвинили в дискредитации Российской армии

В Москве полиция обвинила рэпера Noize MC в дискредитации ВС РФ

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В Москве полиция обвинила рэпера Ивана Алексеева (признан в России иноагентом), известного как Noize MC, в дискредитации Российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении исполнителя составили протокол по статье 20.3.3. («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП РФ. Ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Noize MC потребовали признать террористом и экстремистом за его выступление на концерте в Валенсии в футболке украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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      Илона Палей
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