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13:56, 29 октября 2024Экономика

России спрогнозировали рекордный вывоз ключевой агропродукции

«Русагротранс»: экспорт пшеницы в октябре может достичь рекордных 5,9 млн тонн

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По итогам октября суммарные объемы вывоза российской пшеницы за рубеж могут вырасти до рекордных 5,9 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков федерального центра «Русагротранс».

Речь идет об историческом максимуме для месячного объема вывоза, пояснили эксперты. В октябре 2023 года российские агроэкспортеры вывезли за рубеж в общей сложности 5,12 миллиона тонн. Если прогноз аналитиков сбудется, то экспорт ключевой аграрной продукции из РФ вырастет примерно на 780 тысяч тонн в годовом выражении.

В «Русагротрансе» ожидают, что положительная динамика сохранится и в ноябре 2024 года. Согласно их прогнозу, по итогам последнего месяца осени отечественные агроэкспортеры отправят за границу в общей сложности 4,6-4,8 миллиона тонн пшеницы. Годом ранее экспорт оценивался в 3,49 миллиона тонн.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут спрогнозировала рост экспорта российской сельхозпродукции в страны БРИКС. Согласно ее ожиданиям, по итогам 2024 года показатель может достичь отметки в 16 миллиардов долларов в денежном выражении. В прошлом году планка находилась на уровне в 15 миллиардов.

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      Анатолий Акулов
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