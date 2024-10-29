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11:53, 29 октября 2024Экономика

Россияне бросились за маслобойками

Mash: спрос на домашние маслобойки вырос в России почти на 50 процентов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Из-за подорожания сливочного масла жители России заинтересовались его производством в домашних условиях. Об этом сообщило издание Mash со ссылкой на маркетплейсы.

По их данным, спрос на домашние маслобойки вырос на 49 процентов. Цена этой техники варьируется от полутора тысяч до 15 тысяч в зависимости от объема и конструкции.

Ранее сообщалось, что сливочное масло в России подорожало за год больше чем на 20 процентов. Одной из главных причин этого стал рост себестоимости производства. За последние два месяца цена закупки сырья увеличилась на 20-30 процентов.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли заверили, что в РФ не зафиксировано ажиотажного спроса на сливочное масло. Нет данных и о том, что магазинные воры стали чаще покушаться на этот товар.

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      Кирилл Луцюк
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