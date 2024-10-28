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16:55, 28 октября 2024Экономика

В России оценили частоту краж сливочного масла

АКОРТ: в России нет ажиотажного спроса на сливочное масло

Фото: Sorin Gheorghita / Unsplash

Российские торговые сети не зафиксировали ажиотажного спроса на сливочное масло. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, передает ТАСС.

По его словам, ритейлеры не заметили, что красть этот продукт питания стали намного чаще обычного. Количество соответствующих правонарушений не отличается от стандартной ситуации.

Что касается случаев запирания этого масла специальные защитные боксы в целях борьбы с кражами, то, как заметил Караваев, это единичные случаи избыточной инициативы отдельных руководителей отдельных торговых точек. Ни одна из компаний — членов АКОРТ не принимала решений об ограничении доступа покупателей к сливочному маслу.

Ранее Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») заявил, что цена сливочного масла растет по всей производственной цепочке. С 2023 года продукт подорожал на 70 процентов.

В свою очередь, вице-премьер России Дмитрий Патрушев уже поручил стабилизировать цены на этот продукт питания.

Этому предшествовала новость о том, что федеральные торговые сети начали получать от крупнейших в России производителей сливочного масла сообщения о сокращении выпуска или приостановке отгрузки товара.

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      Кирилл Луцюк
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