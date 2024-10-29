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07:58, 29 октября 2024Экономика

Россияне стали реже брать один вид кредитов

ОКБ: выдача POS-кредитов сократилась в России на 43 процента

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России, в течение последних 11 месяцев, падает количество новых POS-кредитов — то есть займов, которые можно получить сразу в торговой точке. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В сентябре банки выдали 333 тысячи таких ссуд на 27 миллиардов рублей. В годовом выражении количество выдач упало на 43 процента, а объем на 32. Год назад речь шла о 582 тысячах товарных кредитах на 40 миллиардов рублей. Кроме того, срок POS-кредитования вырос с 15 до 20 месяцев.

По сравнению с последним месяцем лета количество выдач товарных кредитов упало на 15 процентов, а объем — на 12 процентов. Что касается числа заемщиков с открытыми POS-займами, то оно уменьшилось до 4,6 миллиона. Между тем в марте их насчитывалось 5,5 миллиона.

Как заявил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов наблюдаемая динамика объясняется высокими ставками и общей закредитованностью потенциальных должников.

Ранее Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в сентябре 2024 года средний размер потребительского кредита упал на 2,1 процента по сравнению с августом и составил 160,3 тысячи рублей.

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      Кирилл Луцюк
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