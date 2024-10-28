Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:53, 28 октября 2024Экономика

В России снизился средний размер одного вида займов

НБКИ: средний размер потребительского кредита упал до 160,3 тысячи рублей

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

В сентябре 2024 года средний размер потребительского кредита в России снизился на 2,1 процента по сравнению с августом и составил 160,3 тысячи рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Однако, если сравнивать с началом года, то средний чек этих ссуд в первом месяце осени вырос на 9,7 процента.

Отмечается, что самые большие средние размеры выданных потребительских займов зафиксированы: в Москве (246,7 тысячи), Санкт-Петербурге (210,8 тысячи), Московской области (200,2 тысячи), Ханты-Мансийском АО (199,2 тысячи) и Татарстане (198,8 тысячи).

Кроме того, как сообщили «Известия» со ссылкой на БКИ «Скоринг бюро», в сентябре жители РФ оформили потребительских кредитов на 407,8 миллиарда рублей. По сравнению с августом снижение составило 23 процента. По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первый месяц осени банки выдали таких займов на 396,5 миллиарда рублей (минус 24 процента к показателям августа).

Ранее НБКИ сообщало, что в сентябре в России на 6,4 процента упало количество выданных микрокредитов, или так называемых займов до зарплаты.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Волонтер раскрыла подробности военных преступлений ВСУ против жителей Курской области. О чем она рассказала?

      Инстасамку назвали новой солисткой «Ленинграда»

      Зеленский решил продлить мобилизацию на три месяца

      Стало известно о причастности основателя РДК Капустина к расправе над двумя россиянами

      На Украине мужчину осудили за видео с военкомами

      Фицо пожаловался на непрекращающиеся попытки покушения

      Звезда «Аншлага» раскрыл разницу между российской и иностранной аудиторией

      В США сообщили о планах Трампа по Украине и Ближнему Востоку

      Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в российском областном центре

      В НАТО призвали Грузию расследовать сообщения о нарушениях на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше