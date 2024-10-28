В России снизился средний размер одного вида займов

НБКИ: средний размер потребительского кредита упал до 160,3 тысячи рублей

В сентябре 2024 года средний размер потребительского кредита в России снизился на 2,1 процента по сравнению с августом и составил 160,3 тысячи рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Однако, если сравнивать с началом года, то средний чек этих ссуд в первом месяце осени вырос на 9,7 процента.

Отмечается, что самые большие средние размеры выданных потребительских займов зафиксированы: в Москве (246,7 тысячи), Санкт-Петербурге (210,8 тысячи), Московской области (200,2 тысячи), Ханты-Мансийском АО (199,2 тысячи) и Татарстане (198,8 тысячи).

Кроме того, как сообщили «Известия» со ссылкой на БКИ «Скоринг бюро», в сентябре жители РФ оформили потребительских кредитов на 407,8 миллиарда рублей. По сравнению с августом снижение составило 23 процента. По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первый месяц осени банки выдали таких займов на 396,5 миллиарда рублей (минус 24 процента к показателям августа).

Ранее НБКИ сообщало, что в сентябре в России на 6,4 процента упало количество выданных микрокредитов, или так называемых займов до зарплаты.