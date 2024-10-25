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13:33, 25 октября 2024Экономика

Займы до зарплаты стали терять популярность у россиян

НБКИ: количество выданных микрокредитов упало в сентябре на 6,4 процента

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В первый месяц осени в России сократилось количество выданных микрокредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По его данным, в сентябре в России выдали 2,79 миллиона займов до зарплаты. По сравнению с августом их количество упало на 6,4 процента. Отмечается, что это стало самым низким показателем выдачи начиная с марта 2023 года.

Кроме того, пошел на спад и объем выданных микрозаймов. Он составил 27,6 миллиарда рублей, снизившись за месяц также на 6,4 процента.

В годовом выражении также наблюдается уменьшение. По сравнению с сентябрем 2023 года число выданных микрокредитов сократилось на 3,4 процента.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение запретить микрофинансовым организациям выдавать ссуды безработным гражданам и лицам, чей непрерывный трудовой стаж меньше одного года.

В свою очередь, Банк России захотел ввести норму «один заем в руки для погашения» и так называемый период охлаждения. Последнее означает, что новый заем можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул микрокредитной конторе предыдущий долг.

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      Кирилл Луцюк
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