Россиянин до смерти забил свою пожилую бабушку и получил 7 лет строгого режима

Под Волгоградом мужчине дали 7 лет колонии за убийство своей 86-летней бабушки

Фроловский городской суд огласил приговор в отношении 32-летнего местного жителя по имени Богдан О., который забил до смерти свою пожилую бабушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По данным следствия, все произошло ночью 20 декабря 2023 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил руками и ногами свою 86-летнюю бабушку на фоне словесного конфликта. Потерпевшую доставили в больницу с переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой, но врачи не смогли ее спасти.

Богдана О. признали виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ, приговорив к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Он полностью признал свою вину.

Уточняется, что ранее мужчина уже был судим.

Ранее в Краснодарском крае к восьми годам колонии приговорили жителя Апшеронского района за учиненную над знакомым расправу.