Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:32, 18 октября 2024Силовые структуры

Россиянин пришел в гости к старому знакомому и забил его до смерти

В Краснодарском крае россиянину дали восемь лет за забитого до смерти мужчину

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае к восьми годам колонии приговорили жителя Апшеронского района за учиненную над знакомым расправу. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 2 февраля осужденный пришел в гости к своему знакомому, проживавшему в станице Кабардинской. Там старые приятели распили алкоголь и в ходе общения между ними возникла ссора по незначительному бытовому поводу. Вскоре конфликт перерос в драку. В ходе которого осужденный одержал верх и нанес сопернику множество ударов по голове и телу, а после покинул место происшествия. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

По утру в гости избитому заглянул сосед, который и обнаружил тело павшего в драке владельца помещения. Сосед сообщил о страшной находке в правоохранительные органы и те по горячим следам вышли на след подозреваемого. Наказание мужчине предстоит отбывать в колонии строгого режима.

7 октября в Симферополе неизвестные до смерти забили ветерана специальной военной операции (СВО) и крымского общественника Георгия Черного.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина передали друг другу тела военных. Обмен прошел по формуле «501 на 89»

      Основатель «Ночлежки» назвал главное отличие москвичей от петербуржцев

      Доктор Мясников назвал неочевидный признак проблем с печенью

      Главком ВСУ доложил Зеленскому о ситуации в Курской области

      Дзюба получил травму

      В России иностранные студенты сварят каши «с перчинкой»

      Минобороны показало видео уничтожения «Иноходцем» украинского танка в Курской области

      Ирина Шейк выгуляла собаку с сумкой за сотни тысяч рублей

      Залужный переврал строки Шекспира и не смог сказать «цивилизация» на английском

      Россиянин спрятал наркотики под пассажирским сиденьем и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше