Россиянин пришел в гости к старому знакомому и забил его до смерти

В Краснодарском крае россиянину дали восемь лет за забитого до смерти мужчину

В Краснодарском крае к восьми годам колонии приговорили жителя Апшеронского района за учиненную над знакомым расправу. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 2 февраля осужденный пришел в гости к своему знакомому, проживавшему в станице Кабардинской. Там старые приятели распили алкоголь и в ходе общения между ними возникла ссора по незначительному бытовому поводу. Вскоре конфликт перерос в драку. В ходе которого осужденный одержал верх и нанес сопернику множество ударов по голове и телу, а после покинул место происшествия. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

По утру в гости избитому заглянул сосед, который и обнаружил тело павшего в драке владельца помещения. Сосед сообщил о страшной находке в правоохранительные органы и те по горячим следам вышли на след подозреваемого. Наказание мужчине предстоит отбывать в колонии строгого режима.

7 октября в Симферополе неизвестные до смерти забили ветерана специальной военной операции (СВО) и крымского общественника Георгия Черного.