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17:07, 29 октября 2024Силовые структуры

Россиянин несколько месяцев угрожал соседке по дому и получил ограничение свободы

Москвичу дали 1 год ограничения свободы за угрозы соседке с малолетним сыном

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд приговорил к одному году ограничения свободы 57-летнего жителя Москвы, который несколько месяцев угрожал соседке по дому и приходил к ее двери с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Теперь ему предстоит соблюдать установленные судом ограничения и один раз в месяц отмечаться в органе, осуществляющем надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

По данным прокуратуры, все произошло в районе Бирюлево Восточное. Осужденный на протяжении нескольких месяцев оставлял соседке записки с угрозами, а затем пришел ко входной двери в ее квартиру с ножом и начал звонить. Женщина увидела злоумышленника благодаря видеокамере и не стала открывать.

Уточняется, что потерпевшая проживает в квартире вместе с малолетним сыном.

Ранее 54-летний дворник из Челябинска угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта.

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      Олеся Мицкевич
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