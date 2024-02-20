Дворник направил пистолет в пах соседа из-за шумного ремонта

В Челябинске 54-летний дворник угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта

В Челябинске 54-летний дворник угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта. Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, инцидент произошел на 2-й Эльтонской улице. В начале февраля к местной жительнице в квартиру пришел брат, чтобы снять кафель в ванной. Громкие звуки разозлили дворника-соседа, и он стал говорить, что выбьет дверь. 18 февраля дворник снова стал угрожать мужчине: достал пистолет, зарядил и направил тому в пах.

Полицейские приехали по вызову, но не нашли оружие в квартире угрожавшего. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Петербурге неизвестный открыл стрельбу по мужчине, который вел детей в школу.