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17:17, 29 октября 2024Из жизни

Россиянка потратила 180 тысяч рублей на Wildberries и обвинила в этом приступ лунатизма

Россиянка потратила 180 тыс. рублей на Wildberries и объяснила это лунатизмом

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Жительница города Ярославля Надежда заявила, что сделала огромный заказ на Wildberries во время приступа лунатизма, и требует вернуть ей деньги. Ее историю публикует Telegram-канал Shot.

По словам Надежды, она страдает лунатизмом, поэтому часто совершает импульсивные онлайн-покупки по ночам. «Я покупаю товары ночью и не помню, что со мной происходит», — объяснила она. Россиянка отметила, что уже привыкла к подобным приступам, но за последние полтора месяца потратила слишком большую сумму — 180 тысяч рублей.

Отмечается, что женщина сделала на маркетплейсе 40 заказов. Она купила 100 ковров, 100 таблеток для посудомойки и другие вещицы для дома. Избавиться от товаров Надежда не смогла — возврат оказался платным. Теперь женщина пишет продавцам на Wildberries и требует деньги обратно, ссылаясь на свою болезнь. При этом каких-либо медицинских справок россиянка пока не предоставила.

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      Юлия Юткина
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