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15:06, 26 сентября 2024Из жизни

Ушедшую из дома в приступе лунатизма девочку нашли в лесу

В США девочку, страдающую лунатизмом, нашли спустя сутки в лесу

Фото: Ales Krivec / Unsplash

В штате Луизиана, США, 10-летнюю девочку, ушедшую из дома в приступе сомнамбулизма, нашли живой в лесу. Об этом пишет Louisiana Radio Network.

Последний раз родители Пейтон Сентиньан видели ее ложайшейся спать. Ее пропажу они обнаружили лишь на утро. Они рассказали местному шерифу, что Пейтон страдает лунатизмом и иногда выходит по ночам в сад. Он предположил, что в этот раз девочка покинула территорию семейного участка и заблудилась.

Вскоре Пейтон заметили на камерах видеонаблюдения более чем в двух километрах от дома. На записи девочка была в одной пижаме. Сотни добровольцев вместе с полицейскими, пожарными и сотрудниками офиса шерифа искали пропавшего ребенка. Ее обнаружили с помощью дрона спустя сутки. Она спала в лесу.

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Девочка рассказала, что слышала пролетающие над ней дроны и вертолеты, а также каких-то людей, ходивших неподалеку, но побоялась к ним выходить. Отмечается, что Пейтон никак не пострадала, только оказалась голодна. Она уже воссоединилась с семьей.

Ранее сообщалось, что в США женщина нашла своего дядю, похищенного ребенком в 1951 году. Оказалось, что похитительница увезла его в другую часть страны, где отдала паре, вырастившей ребенка как собственного сына.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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