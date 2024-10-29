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15:50, 29 октября 2024Экономика

Россиянка с инвалидностью поговорила с мошенниками и стала бездомной

В Новочебоксарске 62-летняя инвалид потеряла единственное жилье из-за мошенников

Фото: Helena Dolderer / Globallookpress.com

Жительница Новочебоксарска с инвалидностью поговорила с мошенниками и стала бездомной. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

В начале октября с 62-летней женщиной связались неизвестные, которые предупредили ее, что срок обслуживания ее сим-карты скоро истечет. Под предлогом продления договора они попросили россиянку назвать коды, поступившие ей в СМС, тем самым получив доступ к ее личным данным. Затем аферисты сообщили женщине, что некие злоумышленники пытаются сначала взять кредит от ее имени, а затем — дистанционно продать ее квартиру. Мошенники предложили новочебоксарке свою помощь и посоветовали следовать их указаниям. Испугавшись проблем с деньгами, она сняла со счета 50 тысяч рублей личных сбережений, оформила займы в микрофинансовых организациях на сумму еще более 35 тысяч рублей и перевела все средства на «безопасный» счет.

Вскоре после этого злоумышленники призвали пенсионерку помочь правоохранителям в поимке преступников, которые якобы дистанционно смогли завладеть ее квартирой, и в результате она в короткие сроки нашла покупателей и продала единственное жилье. Более двух миллионов рублей, вырученных со сделки, она также отправила аферистам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в этот же день стало известно, что житель Петербурга выдал квартиру пациента ПНИ за свою и продал ее.

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      Полина Кислицына
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