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05:33, 29 октября 2024Бывший СССР

Российские саперы рассказали о минировании ВСУ пауэрбанков

Российские саперы сообщили о минировании ВСУ пауэрбанков под Угледаром в ДНР

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР) начали минировать бытовые предметы, такие как портфели и пауэрбанки, рассказали саперы группировки войск «Восток». Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

Заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Партизан сообщил о случае, когда российские военнослужащие столкнулись с заминированным портфелем. «Вот он [портфель] такой хороший в "опорнике" лежит, почему бы не открыть. С пауэрбанками многие сталкивались, тоже заминированы, ни в коем случае нельзя включать ничего», — поведал он.

Несмотря на то, что силы ВСУ отброшены от города, они продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая с промышленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противотанковые мины.

Ранее российские морпехи нашли тайник украинских войск юго-западнее Угледара. Отмечается, что в ходе зачистки были обнаружены боеприпасы для американских и польских гранатометов, взрывчатка и средства связи.

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      Маргарита Пименова
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