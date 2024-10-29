Российского судью в отставке осудили за попытку мошенничества

В Калмыкии судье в отставке дали 3 года условно за попытку мошенничества

Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно судью районного суда Калмыкии в отставке, виновного в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го судья и его знакомый потребовали более одного миллиона рублей от женщины, осужденной за мошенничество, за пересмотр ее приговора. При этом реальной возможности пересмотреть решение суда не было.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ при получении части денег в размере 400 тысяч рублей.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест судью, бывшего заместителя председателя Майкопского городского суда Анатолия Горголина, обвиняемого по делу о ДТП с летальным исходом.