Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:16, 16 октября 2024Силовые структуры

Российского экс-судью отправили под домашний арест после ДТП с летальным исходом

Экс-судья Горголин оказался под домашним арестом после ДТП, где погиб ребенок

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест судью, бывшего заместителя председателя Майкопского городского суда Анатолия Горголина, обвиняемого по делу о ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, с которыми ему удалось ознакомиться.

Экс-судья пробудет под домашним арестом до 24 октября. Следствие полагало, что, находясь на свободе, он сможет скрыться, уничтожить или фальсифицировать доказательства, а также оказать давление на свидетелей.

Авария с участием внедорожника, заехавшего на территорию Центрального парка культуры и отдыха в Майкопе, произошла в конце июля 2023 года. В результате инцидента девятилетний мальчик не выжил, а еще восемь человек, среди которых водитель автомобиля Mercedes и пятеро детей-пассажиров, пострадали.

За рулем внедорожника находился федеральный судья в отставке. Дело возбуждено по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Ранее сотрудники полиции возбудили дело после наезда автомобиля на женщину с ребенком в Павлово-Посадском городском округе.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Чинят потихонечку». Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин дал первый комментарий журналистам

      У австралопитеков обнаружили неожиданное сходство с людьми

      Протестующие против туризма в популярной стране Европы ворвались в отель и попали на видео

      Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

      Пять волейбольных команд в США отказались играть с соперницами из-за трансгендера

      В России замедлились темпы кредитования малого и среднего бизнеса

      Украинские военкомы насильно задержали привезшего продукты водителя

      Украинский офицер передал России данные для удара по командному пункту ВСУ

      В Индии запретят мочиться и плевать в еду клиентам кафе и ресторанов

      Российский военный узнал об оформленных на него 17 кредитах по возвращении из зоны СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше