Российского экс-судью отправили под домашний арест после ДТП с летальным исходом

Экс-судья Горголин оказался под домашним арестом после ДТП, где погиб ребенок

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест судью, бывшего заместителя председателя Майкопского городского суда Анатолия Горголина, обвиняемого по делу о ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, с которыми ему удалось ознакомиться.

Экс-судья пробудет под домашним арестом до 24 октября. Следствие полагало, что, находясь на свободе, он сможет скрыться, уничтожить или фальсифицировать доказательства, а также оказать давление на свидетелей.

Авария с участием внедорожника, заехавшего на территорию Центрального парка культуры и отдыха в Майкопе, произошла в конце июля 2023 года. В результате инцидента девятилетний мальчик не выжил, а еще восемь человек, среди которых водитель автомобиля Mercedes и пятеро детей-пассажиров, пострадали.

За рулем внедорожника находился федеральный судья в отставке. Дело возбуждено по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Ранее сотрудники полиции возбудили дело после наезда автомобиля на женщину с ребенком в Павлово-Посадском городском округе.