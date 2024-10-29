Румыния захотела сбивать нарушившие ее воздушное пространство дроны по закону

RRI: Румыния рассматривает законопроект, позволяющий сбивать дроны в своем небе

Румынский парламент рассматривает законопроект, позволяющий сбивать представляющие угрозу дроны в своем небе. Об этом со ссылкой на источники в своем эфире сообщает Radio Romania International (RRI).

«Проект закона, вынесенный на общественное обсуждение, предусматривает конкретные условия для Румынии по контролю использования воздушного пространства как для пилотируемых, так и для беспилотных аппаратов», — передает RRI.

По информации радио, угрожающие румынской национальной безопасности беспилотники «могут быть уничтожены, нейтрализованы или перехвачены в зависимости от уровня угрозы», однако их уничтожение представляется как самая крайняя мера.

28 марта румынские военнослужащие обнаружили фрагменты предположительно дрона недалеко от реки Дунай. Объект упал в поле примерно в семи километрах от муниципалитета Брэила, в районе фермы Филипойу. Местные фермеры засняли его на видео и заявили, что он издавал странный звук.