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12:45, 29 октября 2024Спорт

Туктамышева ответила на предложение прокомментировать футбол

Туктамышева о предложении прокомментировать футбол: это будет плохо, но весело

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на предложение прокомментировать футбол. Ее слова приводит Okko.

Туктамышева отметила, что в других видах спорта не разбирается. «Но, если хотите, могу прокомментировать футбол, и это будет плохо, но весело», — сказала фигуристка.

Ранее Туктамышева назвала главную причину, по которой не желает возвращаться в спорт. Она поделилась, что устала от постоянных физических нагрузок.

27-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Она продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.

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