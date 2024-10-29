Туктамышева о предложении прокомментировать футбол: это будет плохо, но весело

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на предложение прокомментировать футбол. Ее слова приводит Okko.

Туктамышева отметила, что в других видах спорта не разбирается. «Но, если хотите, могу прокомментировать футбол, и это будет плохо, но весело», — сказала фигуристка.

Ранее Туктамышева назвала главную причину, по которой не желает возвращаться в спорт. Она поделилась, что устала от постоянных физических нагрузок.

27-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Она продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.