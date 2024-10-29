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21:20, 29 октября 2024Бывший СССР

Украинские военкомы сломали ключицу адвокату

Сотрудники ТЦК в Житомире сломали ключицу адвокату Касянчуку

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Житомире сломали ключицу адвокату Сергею Касянчуку во время проведения мобилизационных мероприятий. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сначала за адвокатом следили, а затем увезли его на военно-врачебную комиссию с формулировкой «вы в розыске». В процессе Касянчуку сломали ключицу, из-за чего ему потребуется операция.

Адвокат уверен, что все произошедшее было совершено целенаправленно из-за его профессиональной деятельности. Он отметил, что часто оказывает юридическую помощь военнообязанным.

Ранее кабинет министров Украины принял закон об ужесточении воинского учета, который позволит разным ведомствам сообщать информацию о подлежащих мобилизации гражданах ТЦК. Согласно утвержденному кабмином закону, разглашать военкоматам сведения позволяется сотрудникам Службы безопасности Украины, полиции и разведки.

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      Евгений Силаев
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