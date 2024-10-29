Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Попытка вторжения в российское воздушное пространство была предотвращена около 12:10 мск. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях перехвата информации нет.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров до цели.

29 октября беспилотники впервые ударили по Чечне – об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Целью удара стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Позже была опубликована фотография с места происшествия — не ней виден пожар на крыше здания.