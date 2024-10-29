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13:12, 29 октября 2024Бывший СССР

В Луганске организовали эвакуацию населения из зоны ракетного удара ВСУ

Пащенко: в Луганске эвакуируют население из зоны ракетного удара ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Река / ТАСС

В Луганске экстренные службы эвакуируют население из зоны ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава города Яна Пащенко, передает ТАСС.

«Сегодня совместно с властями республики организована эвакуация жителей в связи с тем, что мы ждем повторные прилеты. По этой причине сейчас подогнали автобусы, эвакуируем людей в безопасное место, где для них организовано горячее питание», — уточнила Пащенко.

Утром 29 октября стало известно, что в Луганске предположительно сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Задымление было зафиксировано в районе железнодорожного вокзала. Местные власти подтвердили обстрел города украинскими войсками с применением неустановленных боеприпасов.

26 октября мэр Горловки Иван Приходько сообщил об ударе ВСУ по городу. В результате пострадали восемь человек.

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      Екатерина Грищенко
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