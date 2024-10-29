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08:22, 29 октября 2024Россия

В окопах Курской области нашли инструкции ВСУ по работе британских танков

ВС России нашли в окопах Курской области инструкции ВСУ по работе Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Российские военнослужащие нашли в окопах Курской области, откуда отступили Вооруженные силы Украины (ВСУ), инструкции по работе с британским танком Challenger 2. Это следует из видеозаписи, опубликованной военным ведомством в Telegram-канале.

ВСУ также бросили в Курской области сожженную армией России бронетехнику. Один из российских военных рассказал, что при отступлении противник не хоронил своих сослуживцев и не забирал тела тех, кто не выжил в сражениях.

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«Вот так вот они хоронили своих товарищей на нашей русской земле — часть руки, ноги [не закопаны]. Вот так оставляли и бежали отсюда. Просто прикопали, и когда отсюда бежали, оставили. 200-х они не забирают, и 300-х частенько оставляют», — приводятся слова военного.  

Морпехи Черноморского флота ранее ударили по пошедшей в атаку в Курской области колонне техники ВСУ. Координаты колонны противника удалось обнаружить и передать операторам разведывательных БПЛА.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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