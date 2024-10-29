В окопах Курской области нашли инструкции ВСУ по работе британских танков

ВС России нашли в окопах Курской области инструкции ВСУ по работе Challenger 2

Российские военнослужащие нашли в окопах Курской области, откуда отступили Вооруженные силы Украины (ВСУ), инструкции по работе с британским танком Challenger 2. Это следует из видеозаписи, опубликованной военным ведомством в Telegram-канале.

ВСУ также бросили в Курской области сожженную армией России бронетехнику. Один из российских военных рассказал, что при отступлении противник не хоронил своих сослуживцев и не забирал тела тех, кто не выжил в сражениях.

«Вот так вот они хоронили своих товарищей на нашей русской земле — часть руки, ноги [не закопаны]. Вот так оставляли и бежали отсюда. Просто прикопали, и когда отсюда бежали, оставили. 200-х они не забирают, и 300-х частенько оставляют», — приводятся слова военного.

Морпехи Черноморского флота ранее ударили по пошедшей в атаку в Курской области колонне техники ВСУ. Координаты колонны противника удалось обнаружить и передать операторам разведывательных БПЛА.