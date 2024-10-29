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16:14, 29 октября 2024Моя страна

В России во время реставрации церкви сделали долгожданную находку

Мощи святой Харитины обнаружили при реставрации церкви в Великом Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Новгородской области

Во время реставрации церкви Петра и Павла в Великом Новгороде были обнаружены мощи святой Харитины. Об этом рассказал митрополит Новгородский и Старорусский Лев, передает «Великий Новгород.ру».

По его словам, было известно, что мощи находятся здесь, однако не было понимания, в какой части храма вести поиски.

«Мы долгое время занимались поиском мощей святой. Археологи сначала допускали некоторые ошибки, начав раскопки в одном месте с южной стороны, а исторически были сведения, что она перезахоронена с северо-западной стороны храма», — рассказал митрополит.

Поиск мощей также долгое время был невозможен, потому что храм находился в аварийном состоянии. В 2019 году памятник культурного наследия ЮНЕСКО был передан в оперативное управление Новгородскому музею-заповеднику, в 2021 разработана и согласована проектно-сметная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ.

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