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15:09, 29 октября 2024Россия

В российском регионе публично сожгли печатную продукцию с цитатами из Корана

В Дагестане сожгли газету с цитатами из Корана и выложили видео в сеть

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане публично сожгли печатную продукцию с цитатами из Корана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Сжигание газеты, редакция которой преподносит ее как духовно-просветительское издание, вошло в рекламный ролик местного магазина шуб. После публикации видео под ним появилось множество комментариев недовольных жителей республики.

Редакция сожженного актерами издания потребовала привлечь виновных к ответственности. Также там призвали бойкотировать магазин, «не покупать (...) ничего и не продавать им ничего». Собственник торговой точки назвала случившееся ошибкой и попросила прощения у всех, кого оскорбил ролик.

Ранее в Кабардино-Балкарии школьник поглумился над Кораном и поплатился за это на видео. На кадрах, снятых в школьном туалете, его избили сверстники. После этого мальчик заявил, что раскаивается.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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