В российском регионе публично сожгли печатную продукцию с цитатами из Корана

В Дагестане сожгли газету с цитатами из Корана и выложили видео в сеть

В Дагестане публично сожгли печатную продукцию с цитатами из Корана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Сжигание газеты, редакция которой преподносит ее как духовно-просветительское издание, вошло в рекламный ролик местного магазина шуб. После публикации видео под ним появилось множество комментариев недовольных жителей республики.

Редакция сожженного актерами издания потребовала привлечь виновных к ответственности. Также там призвали бойкотировать магазин, «не покупать (...) ничего и не продавать им ничего». Собственник торговой точки назвала случившееся ошибкой и попросила прощения у всех, кого оскорбил ролик.

Ранее в Кабардино-Балкарии школьник поглумился над Кораном и поплатился за это на видео. На кадрах, снятых в школьном туалете, его избили сверстники. После этого мальчик заявил, что раскаивается.