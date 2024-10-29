В центре Киева разлился кипяток

«Страна»: в центре Киева прорвало трубу с кипятком

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой из-за аварии. Об этом сообщила интернет-газета «Страна» в своем Telegram-канале.

Кипяток разлился на Большой Васильковской улице. На записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно увидеть, как машины едут сквозь клубы пара, а пешеходы перепрыгивают через ручьи горячей воды.

Предварительной причиной аварии, по информации местных пабликов, стала неудачная попытка включить в городе отопление. Устранена авария или нет, «Страна» не уточняет.

Ранее в этот же день стало известно, что жители Петрозаводска пожаловались на бьющий из-под земли зловонный фонтан фекальных вод. По их словам, проблему с канализацией не устраняют уже на протяжении недели.