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16:39, 29 октября 2024Экономика

В центре Киева разлился кипяток

«Страна»: в центре Киева прорвало трубу с кипятком

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой из-за аварии. Об этом сообщила интернет-газета «Страна» в своем Telegram-канале.

Кипяток разлился на Большой Васильковской улице. На записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно увидеть, как машины едут сквозь клубы пара, а пешеходы перепрыгивают через ручьи горячей воды.

Предварительной причиной аварии, по информации местных пабликов, стала неудачная попытка включить в городе отопление. Устранена авария или нет, «Страна» не уточняет.

Ранее в этот же день стало известно, что жители Петрозаводска пожаловались на бьющий из-под земли зловонный фонтан фекальных вод. По их словам, проблему с канализацией не устраняют уже на протяжении недели.

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      Полина Кислицына
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