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07:40, 29 октября 2024Бывший СССР

ВСУ потребовали у родственников пленного выкуп за его жизнь

ВСУ потребовали у родственников выкуп за жизнь попавшего в плен солдата ВС РФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовали у родственников взятого в плен солдата Российской армии Игоря Щеголеватого выкуп в один миллион рублей. Об этом РИА Новости рассказал сводный брат военнопленного Александр Сериков.

По его словам, Игорь служил артиллеристом, однако в начале октября его перевели в штурмовое подразделение. В последний раз он связывался с родственниками 5 октября. Спустя неделю его родным пришло видео. На нем солдат с перемотанной головой просил их перевести деньги.

«Потом позвонили, сказали: если хотите, чтобы он жил, скиньте миллион [рублей], чтобы его внесли в списки или что-то еще. Угрожают, что детям скинут видео, где над ним издеваются», — сообщил брат военнослужащего.

Ранее сдавшийся в плен в Курской области боец ВСУ Андрей Безручков обратился к своим сослуживцам. «Если вам предлагают, или также самопроизвольно — просто сдавайтесь, и с вами обойдутся нормально, по-людски. Потому что либо вы там ляжете, либо вы будете жить», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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