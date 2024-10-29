ВСУ потребовали у родственников пленного выкуп за его жизнь

ВСУ потребовали у родственников выкуп за жизнь попавшего в плен солдата ВС РФ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовали у родственников взятого в плен солдата Российской армии Игоря Щеголеватого выкуп в один миллион рублей. Об этом РИА Новости рассказал сводный брат военнопленного Александр Сериков.

По его словам, Игорь служил артиллеристом, однако в начале октября его перевели в штурмовое подразделение. В последний раз он связывался с родственниками 5 октября. Спустя неделю его родным пришло видео. На нем солдат с перемотанной головой просил их перевести деньги.

«Потом позвонили, сказали: если хотите, чтобы он жил, скиньте миллион [рублей], чтобы его внесли в списки или что-то еще. Угрожают, что детям скинут видео, где над ним издеваются», — сообщил брат военнослужащего.

Ранее сдавшийся в плен в Курской области боец ВСУ Андрей Безручков обратился к своим сослуживцам. «Если вам предлагают, или также самопроизвольно — просто сдавайтесь, и с вами обойдутся нормально, по-людски. Потому что либо вы там ляжете, либо вы будете жить», — сказал он.