Западный бизнес начал массово останавливать сделки по продаже активов в России

Forbes: сделки по продаже активов иностранцев зависли из-за ужесточения правил

Сделки по продаже российских активов западных компаний оказались в зависшем состоянии из-за ужесточения правил правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Собеседники журнала уточнили, что в настоящее время зависли десятки подобных соглашений с участием компаний из недружественных стран. На фоне ужесточения правил западный бизнес стал массово отзывать заявки на такого рода сделки. Речь идет о соглашениях, которые пока не были рассмотрены и одобрены российскими властями, но по которым уже были достигнуты принципиальные договоренности между продавцами и покупателями.

Для западного бизнеса стали неожиданностью изменения условий выхода из России, о которых стало известно в октябре 2024 года. Глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, возглавляющий подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, подтвердил, что минимальный обязательный дисконт при продаже активов иностранцами вырос с 50 до 60 процентов от рыночной стоимости. В свою очередь, добровольный взнос в федеральный бюджет составит 35 процентов.

Таким образом, с учетом вышеуказанных изменений западный бизнес вряд ли сможет рассчитывать на существенную выручку от продажи своих активов в России в случае намерения уйти из страны. В лучшем случае подобные компании смогут вывезти лишь пять процентов от стоимости собственного бизнеса в РФ. Подобные положения, как пояснили собеседники журнала, отпугнули западные компании и вынудили их затормозить процесс ухода из России. Теперь ряд участников подобных сделок отзывают заявления из профильных министерств и подкомиссии, а также отказываются от договоренностей на условиях, согласованных на уровне сторон.