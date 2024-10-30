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09:25, 30 октября 2024Россия

76-летний россиянин ушел на СВО сразу после женитьбы

Житель Забайкальского края ушел на СВО сразу после женитьбы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Амазаре Забайкальского края 76-летний мужчина ушел на специальную военную операцию (СВО) сразу после женитьбы. Об этом сообщил Telegram-канал Daily Storm.

В правительстве российского региона отметили, что житель, несмотря на возраст, делает многое для родного поселка. Пенсионер решил узаконить отношения со своей избранницей 29 октября, в тот же день он отправился в Читу, где вступил в ряды добровольцев.

Глава городского поселения Амазарское Наталья Алексейчик рассказала, что дедушка примыкает к местным казакам и увлечен этим движением.

Кроме того, мужчина занимается хоккеем и учит этому детей, пояснила Алексейчик.

До этого сообщалось, что житель Новоалтайска ушел в зону проведения спецоперации на Украине из-за долгов супруги.

Подчеркивалось, что из-за решения россиянина исполнительные производства в отношении него как участника боевых действий и его жены приостановили.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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