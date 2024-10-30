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12:14, 30 октября 2024Экономика

Авиакомпании раскритиковали новые правила о тарифах аэропортов

«Ъ»: в авиаотрасли усомнились в эффективности правил о тарифах в аэропортах

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Участники авиаотрасли выразили сомнения в эффективности проекта о новом порядке утверждения тарифов в аэропортах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей российских авиакомпаний и операторов авиагаваней.

По данным издания, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 28 октября предложила поправки к постановлению правительства. Так, долгосрочные тарифы на обслуживание могут быть согласованы только после принятия правительственной комиссией по транспорту стоимости инвестпроекта. Если какие-то пункты окажутся превышены, часть средств из тарифов исключат, объяснили в антимонопольной структуре.

Участники аэропортового и экспертного сообществ полагают, что предложенные условия могут только усложнить согласование тарифов. К тому же комиссия и раньше технически учитывала стоимость проекта, подчеркивают они.

В холдинге «СибАэро» просят разрешить аэропортам самим предлагать корректировки на каждом этапе работы, включая момент после ввода объекта в эксплуатацию. Состав комиссии же, на их взгляд, важно расширить, добавив туда представителей архитектурной отрасли и сферы гостеприимства.

Ранее авиакомпании попросили сдержать рост тарифов на обслуживание в аэропортах. В ФАС, в свою очередь, дали понять, что считают существующий механизм достаточно прозрачным. Несмотря на это, собеседник «Ъ» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) пожаловался на увеличение расходов на аэропортовые услуги у авиакомпаний. С начала прошлого года этот показатель стал выше на 30 процентов, уточнил он. В Новом Уренгое и Южно-Сахалинске тарифы, с его слов, выросли вдвое.

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      Лилиана Набиуллина
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