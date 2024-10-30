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04:30, 30 октября 2024Ценности

Дочь шеф-повара «Адской кухни» показала фигуру в бикини

Дочь шеф-повара «Адской кухни» Холли Рамзи показала фигуру в розовом бикини
Холли Рамзи

Холли Рамзи. Фото: @hollyramsayy

Дочь шеф-повара «Адской кухни» Гордона Рамзи Холли поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя блогерша показала фигуру в ярко-розовом бикини и коротких джинсовых шортах. На размещенных фотографиях инфлюэнсер позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем. Из аксессуаров на ней были — солнцезащитные очки, золотая подвеска и небольшие серьги.

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«Нежусь под последними лучами летнего солнца», — подписала знаменитость публикацию.

В декабре 2022 года Холли Рамзи призналась в победе над алкоголизмом. «Я была в шоке от того, где оказалась в то время. С тех пор я каждый день боролась за то, чтобы вновь стать той, какая я есть сегодня», — откровенно написала дочь телеведущего и поблагодарила близких за поддержку.

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      Карина Черных
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