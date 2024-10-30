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16:56, 30 октября 2024Мир

Эрдоган раскритиковал реакцию исламского мира на действия Израиля

Эрдоган: исламский мир слабо отреагировал на действия Израиля в Газе

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны исламского мира слабо отреагировали на действия Израиля в секторе Газа. Его слова передает РИА Новости.

«За исключением нескольких стран, я с сожалением вынужден сообщить, что нет сильной реакции со стороны исламского мира. Не следует забывать, что этот беспорядок зафиксирован в истории», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что израильское руководство «подавило все структуры, обязанностью которых является защита мира, прав человека, свободы прессы и демократии». По словам Эрдогана, в настоящее время «не предпринимается сдерживающий шаг, чтобы остановить врага человечества» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент Турции также призвал оказать помощь Палестине и Ливану.

Ранее Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт.

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      Елизавета Мытарева
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