Эрдоган раскритиковал реакцию исламского мира на действия Израиля

Эрдоган: исламский мир слабо отреагировал на действия Израиля в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны исламского мира слабо отреагировали на действия Израиля в секторе Газа. Его слова передает РИА Новости.

«За исключением нескольких стран, я с сожалением вынужден сообщить, что нет сильной реакции со стороны исламского мира. Не следует забывать, что этот беспорядок зафиксирован в истории», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что израильское руководство «подавило все структуры, обязанностью которых является защита мира, прав человека, свободы прессы и демократии». По словам Эрдогана, в настоящее время «не предпринимается сдерживающий шаг, чтобы остановить врага человечества» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент Турции также призвал оказать помощь Палестине и Ливану.

Ранее Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт.