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10:07, 30 октября 2024Спорт

Глава РФС оценил вероятность допуска сборной России до квалификации ЧМ-2026 в декабре

Дюков заявил, что Россию вряд ли допустят до квалификации ЧМ-2026 в декабре
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил вероятность допуска сборной России до квалификации чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению функционера, вероятность того, что это произойдет в декабре, не столь высока. «Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время — если не в этом году, то в следующем — определенные положительные изменения произойдут», — отметил при этом Дюков.

Он также заявил, что вероятность допуска сборной России до ЧМ в декабре ниже 50 процентов. «Но это и не один процент», — добавил Дюков.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Алексей Гусев
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