«Хезболла» атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ

«Хезболла» сообщила об атаке базы подготовки подразделений ЦАХАЛ в Тель-Авиве

Бойцы ливанского движения «Хезболла» сообщили о нанесении удара ракетами по базе подготовки спецподразделений армии Израиля на юго-востоке Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба движения, передает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу подготовки спецподразделений армии Израиля "Адам" на юго-востоке Тель-Авива», — отмечается в заявлении.

29 октября Израиль нанес массированный авиаудар по востоку Ливана. Источник в ливанской службе спасения заявил, что атаке подверглись 18 населенных пунктов. Израильские военные продолжали обстреливать поселения, что затруднило поисково-спасательные операции.