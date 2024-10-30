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21:46, 30 октября 2024Мир

«Хезболла» атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ

«Хезболла» сообщила об атаке базы подготовки подразделений ЦАХАЛ в Тель-Авиве

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Бойцы ливанского движения «Хезболла» сообщили о нанесении удара ракетами по базе подготовки спецподразделений армии Израиля на юго-востоке Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба движения, передает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу подготовки спецподразделений армии Израиля "Адам" на юго-востоке Тель-Авива», — отмечается в заявлении.

29 октября Израиль нанес массированный авиаудар по востоку Ливана. Источник в ливанской службе спасения заявил, что атаке подверглись 18 населенных пунктов. Израильские военные продолжали обстреливать поселения, что затруднило поисково-спасательные операции.

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      Марина Совина
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