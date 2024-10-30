Papers in Palaeontology: идентифицирован новый вид древнего таракана

Палеонтологи Открытого университета в сотрудничестве с Национальным музеем Шотландии идентифицировала новый вид древнего таракана, найденного при раскопках в Глостершире, Великобритания. Результаты исследования опубликованы в журнале Papers in Palaeontology.

Новый вид, названный Alderblattina simmsi, относится к семейству Rhipidoblattinidae и жил в тоарском ярусе, начале юрского периода, около 180 миллионов лет назад. Исследователи отметили, что особой чертой этого вида стала уникальная окраска крыльев — и это второй случай, когда у тараканов мезозоя удается обнаружить подобные узоры.

Для изучения образца команда использовала стереоскопические снимки, сделанные при различных методах освещения, включая ультрафиолетовый свет, а также применяла этанол для создания как влажных, так и сухих изображений. Эти методы позволили исследователям рассмотреть мельчайшие детали крыльев, включая цветовые особенности, необходимые для описания нового вида.

Используя специализированное программное обеспечение, ученые провели моделирование, что позволило им детально проанализировать поток воздуха вдоль крыла. Линейные чертежи крыла также помогли лучше понять структуру и аэродинамические особенности этого древнего насекомого.

Исследование также выявило, что окраска крыльев A. simmsi может отражать эволюционные изменения в зависимости от климата. Такие узоры окраски могут быть связаны с температурными изменениями, как это подтверждается моделями на основе изотопов кислорода и другими исследованиями мезозойских насекомых.