Израиль нанес удар по космическому центру в Иране

NYT: Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в Иране

Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, находящемуся под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на новые спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.

Согласно спутниковым фотографиям, в результате атаки израильских военных на Иран, которая произошла 26 октября, был поражен ряд важных военных объектов, включая крупный завод по производству ракет. Научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц уточнил, что космический центр использовался для создания твердотопливных ракетных двигателей, которые могут применяться в космической технике, но также широко используются в баллистических ракетах.

По его словам, объект в Шахруде применялся для массового производства баллистических ракет средней дальности, которые могли быть использованы для атаки на Израиль. Сравнив снимки от марта и 29 октября, Хинц заявил, что Израиль «бомбардировал центральное здание, которое было связано с производством твердотопливных ракет». Эксперт подчеркнул, что объект в Шахруде содержит инфраструктуру для космической программы, но твердотопливные объекты «по своей сути универсальны» и могут быть легко адаптированы для производства ракет.

Хинц подчеркнул, что удары Израиля по Ирану были ограниченными по масштабу, но «весьма эффективными». Он подчеркнул, что они, по всей видимости, были нацелены на ключевые точки в процессе производства в попытке «вывести иранскую инфраструктуру твердотопливных баллистических ракет из производства».

Ранее секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан заявил, что израильский удар не повлиял на боеспособность Ирана, страна сохраняет свою военную мощь.