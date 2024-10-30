Карманник вытащил телефон у пассажирки московского метро и попал на видео

Прокуратура показала видео с вытащившим телефон у пассажирки метро карманником

В Московском метрополитене на камеры наблюдения попал карманник, который вытащил у пассажирки телефон на станции «Котельники». Видео «Ленте.ру» предоставили в столичной прокуратуре.

На кадрах видно, как преступник идет за женщиной к входу на станцию. Уже в дверях он вытаскивает телефон из ее кармана и скрывается в обратном направлении. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Украденный телефон обвиняемый продал за 20 тысяч рублей. Задержанному предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ («Кража»). Прокуратура Московского метрополитена избрала ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что организованная группа самокатчиков-вандалов разрисовала пост ДПС и попала на видео.