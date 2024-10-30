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08:32, 30 октября 2024Мир

Китай оценил итоги саммита БРИКС

Ван И: саммит БРИКС в Казани под председательством Путина увенчался успехом

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Саммит организации БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 23 октября под председательством президента России Владимира Путина, увенчался полным успехом с точки зрения общих итогов. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, сообщает РИА Новости.

«Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом», — заявил китайский министр в ходе встречи с замглавы МИД России Сергеем Руденко.

Также Ван И выразил уверенность, что достигнутые в ходе саммита соглашения «укрепят единство стран Глобального Юга» и станут мощным импульсом для сотрудничества стран-членов БРИКС.

Ранее российский лидер Владимир Путин оценил итоги заседаний саммита БРИКС. По его словам, обсуждения на заседаниях показали, что страны-участницы саммита разделяют ценности мира, справедливости и равенства.

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      Виктория Кондратьева
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