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09:08, 30 октября 2024Россия

Мать участника СВО обвинила чиновников в регионе России в отказе рыть могилы для солдат

В Волгоградской области матери бойца СВО отказали в рытье могил

Фото: Oleksandr_U / Shutterstock / Fotodom

В Волгоградской области мать участника специальной военной операции (СВО) на Украине обвинила чиновников в отказе рыть могилы для солдат, пишет v102.RU.

По словам женщины, ее сына и его двоюродного брата мобилизовали осенью 2022 года, спустя почти два года стало известно, что они оба уже не вернутся с фронта. «На родину солдат еще не доставили. Но сказали, что в любой момент могут привезти. Поэтому мы решили, что могилы должны быть подготовлены заранее», — рассказала россиянка.

Она отметила, что было направлено заявление главе сельского поселения с просьбой оказать помощь в организации похорон, но отклика оно не нашло.

«Неужели наши ребята за два года службы на СВО не заслужили, чтобы им могилу выкопали? (...) Футболят то туда, то сюда. Тут такое горе, не знаю, в какую сторону бежать», — возмутилась женщина.

Она рассказала, что в администрации поселения ей якобы ответили, что это «не в их компетенции». «Заявил, что копачей у него нет. И предложил эти вопросы адресовать в военкомат. В военкомате пообещали, что все организуют сами, но могилы нужно подготовить. Я в шоке до сих пор от общения с главой», — добавила мать российского военнослужащего.

Ранее житель Башкирии со скандалом сорвал похороны участника СВО — он приказал участникам траурной церемонии закопать уже вырытую могилу.

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      Елена Торубарова
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