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13:35, 30 октября 2024Россия

Минобороны сообщило о контратаках ВСУ в Курской области

Минобороны: за сутки ВСУ предприняли восемь контратак в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки предприняли восемь контратак в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои проводились в направлениях населенных пунктов Нижний Клин, Плехово, Новоивановка, Дарьино и Николаево-Дарьино, отметили в оборонном ведомстве.

Все контратаки были отражены российскими войсками. В ходе боев противник потерял до 70 солдат, танк, шесть боевых бронированных машин, боевую машину пехоты и три автомобиля, добавили в министерстве.

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В ночь на среду, 30 октября, беспилотники ВСУ атаковали город Железногорск Курской области. Жители Железногорска сняли на видео последствия атаки дронов. На одном из роликов, снятом девушкой, виден пожар в парке.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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