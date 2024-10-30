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19:29, 30 октября 2024Спорт

На футболках английского клуба появится надпись «MOCKBA»

На футболках английского клуба «Шеффилд Уэнсдей» появится надпись «MOCKBA»

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Представитель Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, прокомментировал появление на футболках клуба «Шеффилд Уэнсдей» надписи «MOCKBA». Об этом сообщает Odds.ru.

В Чемпионшипе заявили, что «Шеффилд» будет наносить надпись на передней части футболок на всех матчах. Отмечается, что лига не имеет возражений против подобного партнерства.

Ранее «Шеффилд» сообщил, что его титульным спонсором стала строительная компания Mockba Modular, принадлежащая предпринимателю Павлу Матвееву. Название написано прописными буквами, из-за чего первое слово «москба» выглядит как «МОСКВА».

«Шеффилд Уэнсдей» был основан в 1867 году. Команда в текущем сезоне располагается на 13-м месте в Чемпионшипе после 12 матчей, имея в активе 15 очков.

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      Анастасия Борисова
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