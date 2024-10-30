На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта с Россией

Политолог Бортник: языковая политика вредит Украине больше военного конфликта

Политика языкового преследования на государственном уровне вредит Украине больше, чем военный конфликт с Россией. Угрозу страшнее боевых действий на территории республики назвал украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала.

«Это смертельно опасно. Это наносит Украине урон больший, чем боевые действия. В результате языковых, религиозных и других разборок будут отторгнуты миллионы, возможно, десятки миллионов людей», — подчеркнул политолог.

Специалист полагает, что власти в Киеве специально таким образом дробят общество, «будто зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами».

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о полном запрете русского языка в школах. В ходе выступления в Верховной раде он заявил, что украинское государство не должно защищать русский язык, поскольку он якобы является инструментом «агрессии».